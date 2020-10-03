بنك ناصر الاجتماعي: شهادة رد الجميل تعطي أعلى عائد لكبار السن

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قال محمد عشماوي، العضو المنتدب ببنك ناصر الاجتماعي، إن البنك قام بإعداد شهادة تسمى برد الجميل، تعطي أعلى عائد لكبار السن، ويعمل البنك حاليًا على التفاوض مع شركات التأمين، لإضافة تأمين حوادث على هذه الفئات الفترة المقبلة.



وتابع "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مزايا لكبار السن، فكانت أول الوزارات استجابة لهذا الأمر هي وزارة النقل، من خلال السماح لكبار السن بركوب وسائل النقل العامة والمترو والقطارات بشكل مجاني، ولمن أقل من 60 عامًا بنصف تذكرة.





في ضوء تخفيض بنك ناصر الاجتماعي، شهادة ادخار رد الجميل لكبار السن إلى 13% سنويا بدلا من 15.5%، حيث تكون مدة الشهادة 3 سنوات، فهناك بعض المعلومات التي يجب معرفتها.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شهادة "رد الجميل" لكبار السن، بعد تخفيض ادخارها ل 13%.





1.أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، شهادة "رد الجميل" في أكتوبر 2018م، لكبار السن أكثر من 60 عامًا.



٢. تقرر الإبقاء على شهادة "رد الجميل "بهدف الاستمرار فى تقديم عائد مرتفع للعملاء من ذوى الفضل من كبار السن.



٣. مدة الشهادة 3 سنوات وبعائد 13% سنويا أو بعائد 12.50% ربع سنوى أو بعائد 12.25% شهريا وبذلك تكون شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعى أكبر عائد بالسوق المصرفى.



٤. بنك ناصر سوف يقوم بطرح منتج لتقسيط مصاريف دار المسنين.





٥. بنك ناصر يتكفل بسداد هذه المصروفات في الحالات الملحة وغير القادرة على دفع المصروفات.





٦. البنك قام بتقديم قرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات، وتقتصر المستندات المطلوبة على: (صورة الرقم القومي، وبرنت بالرقم التأميني، وبيان مفردات مرتب الضامن، وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون).



٧. كما تقرر أيضا الاستمرار فى طرح شهادة رد الجميل لمدة سنه واحدة بعائد 11.50% سنويا وبعائد شهرى 11%.



٨. ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة "شهري – ربع سنوي – سنوي "حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.



٩. يمكن الاقتراض بالشهادات بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التى يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها.



١٠. كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.



١١. وفي حالة وجود أي استفسار عن الشهادات يتم الاتصال خدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهو الرقم الذى خصصه البنك.





وكان بنك ناصر الاجتماعي، أعلن تخفيض شهادة ادخار رد الجميل لكبار السن إلى 13% سنويا بدلا من 15.5%، على أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات وقد كانت تصدر لمن هم فى سن 60 عاما.





