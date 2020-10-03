إيفرتون يضرب برايتون بالأربعة ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق إيفرتون فوزًا مثيرًا على حساب نظيره برايتون أند هوف ألبيون، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".









وبهذه النتيجة يتصدر إيفرتون الترتيب برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط عن ليستر سيتي وليفربول حامل اللقب، ولكل منهما مباراة إضافية.







ورفع كالفرت-لوين رصيده إلى تسعة أهداف في ست مباريات بجميع المسابقات عندما ارتقى أعلى من الدفاع عند الزاوية البعيدة ليسجل برأسه من كرة جيلفي سيجوردسون العرضية في الدقيقة 16 قبل أن يعادل نيل موباي النتيجة من مدى قريب في الدقيقة 41.







وأعاد ييري مينا التقدم لأصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول بضربة رأس أخرى من كرة عرضية متقنة أرسلها مواطنه الكولومبي جيمس رودريجيز.







وأهدى البديل أليكس ايوبي هدفين في الشوط ال ثاني لرودريجيز، إذ وضع اللاعب الكولومبي الكرة في الشباك من ثمانية أمتار ليجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 52 قبل أن يتوج تحركاً رائعاً بالهدف الرابع في الدقيقة 70.









وقلص لاعب الوسط إيف بيسوما الفارق للفريق الزائر بتسديدة رائعة من 25 متراً في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الوقت، كان قد تأخر لحرمان إيفرتون المتألق من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري.