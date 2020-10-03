قرار جديد من مرتضي منصور قبل مواجهة الزمالك وسموحة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر انعقاده غدًا الأحد إلى بعد مواجهة فريق الكرة وسموحة بكأس مصر حرصًا على عدم تشتيت تركيز اللاعبين وسيتم تحديد موعد أخر لاحقًا والإعلان عنه.

كما تقرر إقامة لقاء مجلس الإدارة مع مسئولي الجروبات الزملكاوية غدا الأحد في ملعب الناشئين.

ويواجه الفريق نظيره سموحة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد الإسماعيلية، في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وفي سياق آخر، بات نجم  الزمالك على أعتاب الانضمام إلى قائمة منتخب مصر التي تستعد لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون. 

وتنتظر مصر مواجهتين أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر. 

واستقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على ضم يوسف أوباما نجم الزمالك لقائمة الفراعنة المقبلة، خاصة بعد تقديم اللاعب لأداء أكثر من مميز مع الفارس الأبيض سواء في الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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