لايبزيج يجدد عقد مهاجمه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:29 م
لايبزيج
لايبزيج
وكالات
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جدد لايبزيج الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الألماني عقد مهاجمه المميز، الدولي الدانماركي يوسف بولسن لمدة موسمين قادمين.

وانضم بولسن إلى صفوف لايبزيج في 2013، حينما كان الفريق ينافس بدوري الدرجة الثالثة في ألمانيا.

ولعب بولسن دوراً محورياً في أن يصبح لايبزيج أحد فرق القمة في "البوندسليغا" بجانب المساهمة في بلوغ الفريق المربع الذهبي خلال النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح بولسن (26 عاماً) أقدم لاعب في التشكيلة الحالية لفريق لايبزيج.

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