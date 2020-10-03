حسني: إجراءات مواجهة كورونا في مصر بدأت قبل العالم بوقت طويل



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها، و5956 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





قال حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر كانت سباقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا قبل العالم بوقت طويل.وأضاف "حسني" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "إن مصر استطاعت أن تسطير على الوباء بصورة كبيرة بفضل حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة، وكذلك بفضل الحذر المجتمعي".وتابع "مصر اتخذت إجراءات احترازية قبل العالم بـ62 يوم، وقامت بإغلاق المدارس قبلها بـ40 يوم، وقد يكون هناك بعض العوامل المرتبطة بالجينات أو نوعية سلالة الفيروس الموجود في مصر والتي ساعدت بصورة كبيرة على عدم تصاعد أرقام الإصابات حتى الآن".واستطرد "قد يكون الفيروس الموجود في مصر ليس خطيرًا بالدرجة أو أقل انتشارًا من غيره من السلالات الموجودة في العالم"، مؤكدًا أن التجربة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا يتم دراستها على مستوى العالم، ولكن هذا لا يمنع من استمرار الحذر، لأن فقده غير مطلوب في طريقنا للانتصار على الفيروس".أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى اليوم.