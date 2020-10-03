تركيا تجند ليبيين للقتال في ناغورنو كاراباخ (فيديو)

اجتماع طارئ بين ضباط من المخابرات التركية وقيادات الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس، الأتراك طلبوا ترشيح "مقاتلين ليبيين" متخصصين في سلاح الكورنيت والقنص، على ألا يتجاوز عددهم كمرحلة أولى 50 مقاتلا، لنقلهم إلى أذربيجان مقابل 5000 دولار شهريا تمنح للمقاتل الليبي وتدفعها حكومة أذربيجان، وتسلم لهم عن طريق عناصر تركية موجودة هناك.

وكان الجيش الليبي قد أكد أن تركيا تنقل إرهابيين ليبيين وسوريين وغير سوريين من ليبيا إلى أذربيجان للقتال ضد أرمينيا عن طريق شركات أمنية تركية إلى ناغورنو كاراباخ، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 28 مسلحاً سورياً موالين لتركيا كانوا يقاتلون مع قوات أذربيجان في ناغورنو كاراباخ منذ بدء المواجهات مع القوات الأرمينية.