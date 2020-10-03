تشغيل الوحدة الصحية بعزبة طلعت فىبنى عبيد بعد تأهيلها (صور)

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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، ببدء تشغيل الوحدة الصحية بعزبة طلعت التابعة لمركز بني عبيد.



وأشار " مكى" إلى أن إفتتاح الوحدة يأتى تماشيا مع احتفالات الدولة بنصر اكتوبر وذلك بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بالعديد من الأجهزة الطبية واجهزة المعمل وتجهيز الصيدليه والعيادات الخارجية لاستقبال مرتادي الوحدة.



وأضاف "مكى" أن الوحدة قامت بتقديم خدماتها اليوم في الكشف الطبي على المواطنين وتوفير الخدمه الصحية اللازمه لهم على الوجه الأكمل بعد اعادة إفتتاحها.



وعلى صعيد آخر نفذت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرافق الدقهلية، وقسم أول المنصورة، حملة مكبرة لأحكام السيطرة على ميدان الشيخ حسانين حفاظا على المظهر الجمالي للميدان بعد رفع كفاءته، ولمنع إقامة الأسواق العشوائية، وعودة الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرض بمحيط الميدان من تشوية الشكل الجمالى للميدان بعد تطويرة ورفع كفاءته.



وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة للمواطنين، وبناء الإنسان وتلبية احتياجات وطموحات المواطنين والتيسير عليهم، ورفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع والميادين لأعادة الشكل الحضارى لمدن المحافظة وضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها.



ونفذت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرافق الدقهلية، وقسم أول المنصورة، حملة مكبرة لأحكام السيطرة على ميدان الشيخ حسانين حفاظا على المظهر الجمالي للميدان بعد رفع كفاءته، ولمنع إقامة الأسواق العشوائية، وعودة الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرض بمحيط الميدان من تشوية الشكل الجمالى للميدان بعد تطويرة ورفع كفاءته.



وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة للمواطنين، وبناء الإنسان وتلبية احتياجات وطموحات المواطنين والتيسير عليهم، ورفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع والميادين لأعادة الشكل الحضارى لمدن المحافظة وضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها.



وقامت الحملة بالدفع بالسيارة المكنسية بعد تزويد خزانات المياة الخاصة بها بالمطهرات ليتم كنس وغسيل وتطهير وتعقيم الشارع كلا" فى آن واحد.



رافق رئيس حى غرب المنصورة خلال الحملة نائبى رئيس الحى محمد انور، وعبد الهادى محمد عبده، ومسئولى الاشغالات والبيئة بحى غرب.



الجدير بالذكر ان الوحده الصحية بعزبة طلعت تخدم حوالي 40000 نسمه من اهالي القرية والقرى المجاورة لها.