انفراد.. بالصور اليوم الأول لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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بدأت اليوم السبت اختبارات القبول للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة تحت تدابير وقائية احترازية.

وانفرد "الفجر الفني" بمجموعة من الصور من داخل احدى القاعات بالمعهد العالي للفنون المسرحية أثناء الاختبارات وتواجد الطلاب وهم يؤدونها.

وقد تم تعقيم جميع قاعات المبني التي تتم بها اختبار القدرات للاقسام المختلفة بالمعهد.

وروعي التباعد المكاني بمسافة مناسبة بين الطلاب بعضهم البعض والزامهم بارتداء الكمامات، وذلك طبقًا للاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتم توفير جهاز كشف الحراره لكل طالب قبل دخوله إلي الامتحان، وقد مر اليوم الأول بكل يسر وسهولة.

ومن الجدير بالذكر أن قام "الفجر الفني" بنشر دليلك الشامل للإلتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والأوراق المطلوبة أثناء التقديم، والشروط كاملة.

كما يفتتح معهد الفنون المسرحية يفتح لأول مرة في تاريخه شعبة "تقنيات الإدارة المسرحية والإنتاج".


انفراد.. بالصور اليوم الأول لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية
انفراد.. بالصور اليوم الأول لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية
انفراد.. بالصور اليوم الأول لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية
انفراد.. بالصور اليوم الأول لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية
انفراد.. بالصور اليوم الأول لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية
انفراد.. بالصور اليوم الأول لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية
انفراد.. بالصور اليوم الأول لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية
انفراد.. بالصور اليوم الأول لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية
انفراد.. بالصور اليوم الأول لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية
انفراد.. بالصور اليوم الأول لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية

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