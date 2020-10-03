وزير الآثار: اكتشفنا 59 تابوت.. وهناك المزيد لم يخرج بعد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اكتشافات منطقة سقارة ترجع إلى العصر المتأخر أي عمرها 2600 سنة، حيث تم الوصول إلى59 تابوت حتى الآن، وهناك المزيد الذي لم يخرج بعد، مؤكدا أنه اكتشاف هام جدا، ويعد أحد مواقع التراث العالمي.

وأضاف "العناني"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن التوابيت المكتشفة لكهنة وكبار موظفين عاشوا في منطقة منف، وهم مجموعة من العائلات تجمعهم صلات قرابة.

,قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اليوم تشهد مصر حدث هام يبرز تنوع مصر وتفوقها، موضحا أنه سيتم الإعلان على كشف آثري بسقارة.

وأشار "العناني"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف أثري جديد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه تم استخراج 59 تابوت من آبار الدفن وعمرهم أكثر من 2600 عام، ومعظمهم في حالة جيدة، لافتا إلى أن الكشف يتم الإعلان عنه في حضور 60 سفير.

وأضاف، أن الكشف لمجموعة من الكهنة وكبار الموظفين، معلقا: "المومياء أكنها متحنطة إمبارح"، متابعا: "بشكر أجدادنا اللي كل شوية بيخلونا نكتشف كشف يجعل العالم كله يتحدث عن مصر"، منوها بأنه سيتم وضع التوابيت المكتشفة في المتحف المصري الكبير.

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