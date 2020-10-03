بتروجت يواجه منتخب السويس في لقاء مثير بدوري القسم الثاني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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يلتقي في الثالثة من عصر الاثنين، فريق بتروجت، بقيادة المدير الفني، علاء عبدالعال مع فريق ،منتخب السويس، بقبادة أشرف خضر، في المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة ال20 لمجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني .

يحتل فريق بتروجت المركز الثالث، برصيد33نقطة، بينما يحتل منتخب السويس المركز الخامس برصيد 29نقطة.

وشهدت الجولة السابقة، تعادل الفريق البترولي، خارج ملعبه مع فريق كوكاكولا، بهدف لكلا من الفريقين، كما تعادل الفريق السويسي أمام سيراميكا بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية

1_سيراميكا36 نقطة
2_الداخلية34 نقطة
3_بتروجت33 نقطة
4_النصر29 نقطة
5_منتخب السويس29 نقطة
6_القناة26 نقطة
7_جمهورية شبين23 نقطة
8_النجوم22 نقطة
9_المريخ21 نقطة
10_كوكاكولا19 نقطة
11_الترسانة16 نقطة
12_الزرقا10 نقطة

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