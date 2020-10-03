بتروجت يواجه منتخب السويس في لقاء مثير بدوري القسم الثاني

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يلتقي في الثالثة من عصر الاثنين، فريق بتروجت، بقيادة المدير الفني، علاء عبدالعال مع فريق ،منتخب السويس، بقبادة أشرف خضر، في المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة ال20 لمجموعة القاهرة، بدوري القسم الثاني .



يحتل فريق بتروجت المركز الثالث، برصيد33نقطة، بينما يحتل منتخب السويس المركز الخامس برصيد 29نقطة.



وشهدت الجولة السابقة، تعادل الفريق البترولي، خارج ملعبه مع فريق كوكاكولا، بهدف لكلا من الفريقين، كما تعادل الفريق السويسي أمام سيراميكا بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الثانية



1_سيراميكا36 نقطة

2_الداخلية34 نقطة

3_بتروجت33 نقطة

4_النصر29 نقطة

5_منتخب السويس29 نقطة

6_القناة26 نقطة

7_جمهورية شبين23 نقطة

8_النجوم22 نقطة

9_المريخ21 نقطة

10_كوكاكولا19 نقطة

11_الترسانة16 نقطة

12_الزرقا10 نقطة