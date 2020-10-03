هل ستخفض الكويت قيمة عملتها؟

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكد بنك الكويت المركزي يوم السبت في تغريدة علي أنه  ملتزام بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه، أمام جميع العملات الأجنبية.

 

وقال البنك ”في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار، يؤكد (البنك) التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية“.

 

ويلتزم البنك المركزي الكوتي  بربط سعر  صرف الدينار الكويتي  منذ  عام2007   بسلة غير مفصح عنها ومرجحة من العملات العالمية لأهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.

 

وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.


وسجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي استقرار ، حيث بلغ   قيمة الدينار الكويتي الواحد مقابل الدولار نحو 306 فلس.


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