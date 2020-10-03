تفاصيل جلسة موسيماني مع عبد الحفيظ وقمصان في مران الأهلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسامي قمصان المدرب المساعد على هامش المران الجماعي اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص المدرب الجنوب إفريقي على الاستفسار من مدير الكرة والمدرب المساعد على بعض الأمور الخاصة بالفريق واللاعبين، والتحضير للمرحلة المقبلة.

وفي سياق أخر بدأ سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويغيب سعد الدين سمير عن المشاركة مع الأهلي منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابته بقطع في وتر إكيليس.

وخاض سعد تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويخوض سعد سمير المراحل النهائي من برنامجه التأهيل للتعافي من الإصابة قبل الانتظام في المران الجماعي بشكل تدريجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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