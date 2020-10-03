صحة الإمارات تقدم أفضل الخدمات الوقائية للمستنين لحمايتهم من كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
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تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق تاريخ الأول من أكتوبر، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة حياة فئة "كبار المواطنين" وزيادة الوعي باحتياجاتهم الخاصة والتقدير لدور الكوادر الصحية في الحفاظ على صحة كبار السن وتحسينها، من خلال تخصيصهم بأفضل الخدمات الصحية الوقائية لحمايتهم من العدوى بكوفيد-19 وتوفير تسهيلات في مجالات الرعاية الصحية، لضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.

 

 

وحرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع ظهور كوفيد-19 على إطلاق حملات فحص منزلية لكبار المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية للاطمئنان على صحتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، في إطار استراتيجيتها الرامية لتقديم رعاية صحية استثنائية لكبار المواطنين تناسب احتياجاتهم وتنفيذ برامج نوعية تحمي صحتهم، تقديراً لمكانتهم الجليلة في المجتمع.

 

 

كما أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سابقاً عدة مبادرات لفئة كبار المواطنين بهدف تقديم رعاية صحية متميزة لهم، من خلال تطوير خدماتها الوقائية والعلاجية والتعزيزية وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومنحهم الأولوية في خدمة المواعيد وصرف الأدوية والمختبرات ضمن نظام تكنولوجيا المعلومات الصحية "وريد".

 

 

وتقدم الوزارة خدمات صحية متميزة لكبار المواطنين في جميع مستشفياتها وأهمها مستشفى عبيدالله لكبار المواطنين في رأس الخيمة الذي يعد أول مستشفى مخصص بالكامل لعلاج المسنين في الدولة، وحائز على شهادة الاعتماد الدولي، تأكيداً على كفاءة الخدمات الصحية التي يقدمها لفئة كبار المواطنين وفق أحدث المعايير العالمية.

 

 

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تتصدر كافة الدول العربية في متوسط العمر المتوقع عند الولادة (77.2 سنة)، فيما بلغ مؤشر متوسط العمر الصحي66.7  حسب إحصائيات عام 2016، ويعد مؤشر متوسط العمر الصحي المتوقع أحد المؤشرات الرئيسية المعتمدة لقياس مدى تطور النظام الصحي في الدول.

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