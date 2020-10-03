تشديد الإجراءات الرقابية في دبي لضمان الالتزام بالتدابير الاحترازية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
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تواصل الجهات المختصة في دبي إجراءاتها الرقابية لضمان الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من «كوفيد 19»، وضمان سير الأعمال في الإمارة، حيث أعلنت اقتصادية دبي مخالفتها 8 منشآت تجارية، وتنبيه 13 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتدابير.

 

 

وبلغ عدد المنشآت المستوفية للاشتراطات 643 محلاً. بدورها، أعلنت بلدية دبي عن إغلاق مقهى ومخالفة 12 مؤسسة، وتوجيه 100 تنبيه، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات.

 

 

حيث أجرى مفتشو البلدية، أول من أمس، 2341 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام بالإجراءات 95%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة 2228 مؤسسة.

 

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