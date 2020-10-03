الباطن السعودي يعزز صفوفه بصفقة مميزة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:26 م
شاندرو شينك
شاندرو شينك
وكالات
Advertisements

تعاقدت إدارة نادي الباطن السعودي مع نجم فريق تفينتي أنشيخيده الهولندي شاندرو شينك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية بموقعها على الإنترنت أن الباطن تعاقد مع اللاعب لمدة موسمين اعتبارا من موسم 2020 / 2021 .

 

وأضافت أن التعاقد مع المدافع الهولندي يأتي ضمن مساعي نادي الباطن لتعزيز صفوف الفريق الصاعد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد تتويجه بلقب دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

 

كذلك حسمت إدارة النادي إجراءات التوقيع مع عبد الملك الشمري وحسن رغفاوي ثنائي فريق الشباب، بعد سماح إدارة النادي العاصمي لهما بالمغادرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شاندرو شينك رياضة الباطن الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المقبلة تحت قيادة موسيماني

منذ ساعة و 6 دقيقة

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ 35 دقيقة

فوز غزل المحلة وتعثر فاركو وتعادل المنصورة بالقسم الثاني

منذ ساعة و نصف

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة بعد الرحيل

منذ أقل من ساعتين

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ يوم

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

06:01 م

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

04:30 م

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة بعد الرحيل

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟