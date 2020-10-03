الباطن السعودي يعزز صفوفه بصفقة مميزة

تعاقدت إدارة نادي الباطن السعودي مع نجم فريق تفينتي أنشيخيده الهولندي شاندرو شينك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية بموقعها على الإنترنت أن الباطن تعاقد مع اللاعب لمدة موسمين اعتبارا من موسم 2020 / 2021 .

وأضافت أن التعاقد مع المدافع الهولندي يأتي ضمن مساعي نادي الباطن لتعزيز صفوف الفريق الصاعد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد تتويجه بلقب دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

كذلك حسمت إدارة النادي إجراءات التوقيع مع عبد الملك الشمري وحسن رغفاوي ثنائي فريق الشباب، بعد سماح إدارة النادي العاصمي لهما بالمغادرة.