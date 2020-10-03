بدء فعاليات العملية "صقر 62" لمجابهة الأزمات والكوارث بالأقصر " صور"

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شهد كلا من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري عميد أ.ح عمرو محمد أبو زيد، بدء فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر (صقر62) الذي ينفذ في خلال المدة من 3 حتى 5 أكتوبر 2020، والذي يهدف إلى تنمية مهارة الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الإستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظة.

ويستهدف التدريب العملي، التدريب على أسلوب التنسيق حال حدوث أزمات أو كوارث بالمحافظة، وأسلوب تنفيذ إجراءات رفع حالات الإستعداد، وأسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف، والإجراءات العاجلة، وتنسيق الجهود للتغلب على الأزمات والكوارث، وإتخاذ القرارات المناسبة حيال المواقف الطارئة، حيث تم التدريب على موقف لتأثر محافظة الأقصر بأمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة ووقوع خسائر نتيجة ذلك.

وعلى هامش فعاليات التدريب تم تكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة بمحافظة الأقصر وهم أسرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد عبدالحميد دردير العياط، وأسرة الشهيد الرائد مصطفى حجاجي حلمي محمد، وأسرة الشهيد المجند شعيب أحمد محمد محمود، كما تم تبادل الدروع التذكارية بين محافظ الأقصر ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

شارك في حضور فعاليات التدريب كل من نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام بالمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد بالمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن، ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من عناصر القوات المسلحة وعناصر قوات الدفاع الشعبى والعسكري، وقيادات مديرية أمن الأقصر، ورؤساء المدن والمراكز، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.