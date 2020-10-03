عاجل.. وزير العدل يستعرض جهود تطوير منظومة التقاضي مع السيسي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم السبت مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

جاء هذا الاجتماع لمتابعة جهود تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا".

وكان أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اجتمع أيضًا مع ممثلي شباب القضاة المتميزين، حيث أكد على حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف والتسهيل على المواطنين.

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