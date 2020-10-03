"مَش هتخسر حاجة" ..رواد التواصل الاجتماعي يشاركون في تحدي الكمامة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
الفجر
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أعلن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم السبت عبر حسابه، عن تحديا جديدا يحمل شعار "تحدى الكمامة"، والذى يحث الناس من خلاله على ارتداء القناع الواقى "الكمامة" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر حساب "تويتر"، تغريده، كتب فيها: "تماشيًا مع التوجه العالمى لمواجهة الجائحة، نطلق #تحدى_الكمامة لنشر الوعى.. #ارتدى_الكمامة وشارك التحدى باستخدام وسم #تحدى_الكمامة".

وشارك في التحدي الالاف من الأشخاص، عقب إطلاق تويتر حملة التوعية، وذلك بهدف حماية واتباع ارشادات الوقاية من فيروس كورونا، خاصة بعد إصابة الرئيس الامريكى دونالد ترامب.

وقال أحد المشاركين في التحدي "لا تبقى بالبيت اطلع ومارس حياتك ‏بس لا تترك الكمامة ‏⁧‫#تحدي_الكمامة ‬⁩ ‏كت تويت خليك گد التحدي" مضيفا آخر " ليس المهم هو لبس الكمامة فقط بل المهم لبسها بطريقة صحيحة بما يغطي الأنف والفم وهذا هو التحدي ⁧‫#تحدي_الكمامة ‬⁩ ⁧‫#ارتدي_الكمامة ‬⁩"

وعلق آخر عبر حسابه الشخصي "مش هتخسر اى حاجة لو لبستها ⁧‫#تحدي_الكمامة" فيما شارك آخر ‬⁩ "اوعى تنزل من غيرها ⁧‫#تحدي_الكمامة"

وكتب آخر عبر حسابه الشخصي "مش هتخسر حاجة لما تلبسها فى الزحمة ومكان فيه ناس كتير اعمل اللى عليك وربك هو الحافظ ‏⁧‫#كورونا‬⁩ ⁧‫#ترامب‬⁩"، معلقا أحد الاشخاص خليك ايجابى ⁧‫#تحدي_الكمامة"‬⁩

وشارك أحد الأشخاص عبر حسابه علي موقع التدوينات "كلنا لازم نشارك ومحدش يتسهون ⁧‫#تحدي_الكمامة"

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 361 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96855 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 103317 حالة من ضمنهم 96855 حالة تم شفاؤها، و5946 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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