لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، إستعادة خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم المعار، حتى نهاية الموسم الجاري.





وطالبت اللجنة، بضرورة إستعادة خدمات صلاح محسن لاعب الفريق المعار إلى سموحة، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق، بالموسم الجديد.





ويأتي ذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى مميزة مع الفريق السكندري، وقيادة الفريق لحسم أهم المباريات بالدوري بالموسم الحالي.





وأبدى الفريق السكندري، رغبته في وقت سابق بالحصول على خدمات محسن بصفة نهائية باعتباره واحد من العناصر الأساسية في الفريق، أو تجديد إعارته لمدة موسم آخر.



