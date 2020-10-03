لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:01 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
Advertisements
أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، إستعادة خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم المعار، حتى نهاية الموسم الجاري.

وطالبت اللجنة، بضرورة إستعادة خدمات صلاح محسن لاعب الفريق المعار إلى سموحة، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق، بالموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى مميزة مع الفريق السكندري، وقيادة الفريق لحسم أهم المباريات بالدوري بالموسم الحالي.

وأبدى الفريق السكندري، رغبته في وقت سابق بالحصول على خدمات محسن بصفة نهائية باعتباره واحد من العناصر الأساسية في الفريق، أو تجديد إعارته لمدة موسم آخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني صلاح محسن الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة بعد الرحيل

منذ ساعة و نصف

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المقبلة تحت قيادة موسيماني

منذ ساعة

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ يوم

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ ساعتين

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

فوز غزل المحلة وتعثر فاركو وتعادل المنصورة بالقسم الثاني

منذ ساعة و 26 دقيقة

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ نصف ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

06:01 م

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

04:30 م

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة بعد الرحيل

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟