ليس لاوتارو - صدمة في برشلونة.. الصفقة الكبرى تتبخر
السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:00 م
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن آخر تطورات إنتقال النجم الهولندي ممفيس ديباي لنادي برشلونة وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقاً لشبكة " RMC " الفرنسية فان نادي ليون قد قرر عدم خروج الثنائي حسام عوار وممفيس ديباي خارج الفريق خلال الصيف الحالي.
وأشارت الشبكة أن ليون قد أغلق قائمة الراحلين هذا الصيف بناء على المهلة التي أعطاها للفرق التي تطمح في التعاقد مع أحد الثنائي أو كلاهما .
وكان نادي برشلونة يأمل أن يحسم التعاقد مع المهاجم الهولندي من أجل خلافة لويس سواريز الذي إنتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد .
يذكر أن ليون قد طلب الحصول على 40 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات ديباي خلال الصيف الحالي.
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