انتهاء المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الاشرافية بتعليم الإسكندرية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن إنتهاء المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الاشرافية، وذلك بعد الانتهاء من اجراء المقابلات الشخصية للمعلمين المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية المختلفة



وقال بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، أن ختام المقابلات لاليوم جاء شغل وظيفة موجه وموجه أول وموجه عام" تنسيق خدمات "ووظيفة وكيل ومدير مدرسة فني وموجه وموجه أول وموجه عام فني بإشراف مع إدارات التنسيق بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.



وفى الختام تقدم يوسف الديب بالشكر لأعضاء لجنة اختيار القيادات الإشرافية،وهم الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية تربية جامعة الإسكندرية، وخالد رمضان كامل مدير مديرية التنظيم والإدارة والمهندس أحمد كمال رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين للجمهورية، والدكتورة ميسون سعد صالح أستاذ متفرغ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الإسكندرية، صلاح الخراشي أستاذ متفرغ بكلية التربية، والأستاذ طارق فهمى نقيب المعلمين بالإسكندرية رئيس لجنة الأمانة الفنية الأستاذة هالة كمال مدير عام التعليم العام ورافت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وجوزف لبيب مدير عام التعليم الفني بالمديرية،متمنيا للمتقدمين للوظائف الإشرافية التوفيق ودوام التقدم والإزدهار.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت أن إجمالى عدد المتقدمين للوظائف الإشرافية 1785 متقدم والوظائف الإشرافية المقدم عليها وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة لكافة المراحل والإدارات التعليمية وموجه وموجه أول وموجه عام وبدات لجنة القيادة الإشرافية المقابلات بمجمع مدارس محمد زهران وتم الإلتزام بالتباعد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة.

