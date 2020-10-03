عجز بتجارة تركيا الخارجية بعد هبوط الليرة

ما يزال الاقتصاد التركي أكثر تأثرا بالتقلبات السياسية السائدة، فضلا عن نزاعات تركيا ومشكلاتها الإقليمية والدولية.

وكشفت بيانات رسمية عن تسجيل عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 69.9%.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن معهد الإحصاء التركي الحكومي، ونقله، الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة وفقا للعين.

ووفق البيان فقد ارتفع عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين ليصل إلى 33 مليار دولار أمريكي، صعودا من 19 مليارا و426 مليون دولار.

وخلال شهر أغسطس الماضي، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 168.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 6.28 مليار دولار أمريكي، بدلا من مليارين و341 مليون دولار في 2019، بحسب المصدر نفسه.

وتوقفت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط بعدما بدأ فيروس كورونا ينتشر في هذه البلدان مما أدى لانخفاض الصادرات.

البيان نفسه ذكر أن صادرات تركيا تراجعت خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 12.46 مليار دولار، فيما زادت الواردات بمقدار 20.4% لتسجل 18 مليارا و742 مليون دولار

من المتوقع أن تسجل تركيا عجزا جاريا كبيرا بحلول نهاية العام، مع تأثر قطاعي التجارة، والسياحة بحالة الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وبحسب استطلاع أجرته في وقت سابق وكالة رويترز تشير التوقعات إلى أن العجز الجاري سيصل إلى 26 مليار دولار أمريكي بنهاية العام، في تركيا.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات، منها خلال الشهر الأخير.

وانكمش الاقتصاد التركي حوالي 10% في الربع الثاني من العام الجاري بفعل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.