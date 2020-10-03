هكذا هنأت صابرين أمير شاهين بحفل زفافة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل الفنان أمير شاهين بحفل زفافه أمس في إحدي الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وحرصت الفنانة صابرين علي تهنئته هو وأخته الهام شاهين ، حيث نشرت صورة لها من حفل الزفاف تجمعها بالفنانة هالة صدقي والإعلامية بوسي شلبي ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام .

وعلقت قائله:"ألف مبروك يا حبيبي ربنا يسعدكم.

وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى هاني سلامة، منة شلبي، هنا شيحة، هالة صدقي، لبلبة، وهاني شاكر.

يشار أن الفنان أمير شاهين قد كشف في وقت سابق أن الفنانة ميرنا المهندس، هي حب حياته الأول والأخير، إلى أنه كانا من المفترض أن يتزوجا إلا أن الوقت لم يمهلهما.

وانه حاول يخوض علاقة عاطفية مرة أخرى بعدها إلا أنه فشل، والحب في النهاية نصيب وهو غير متعجل على هذا الأمر.

والجدير ذكره أن أمير احتفل بداية الشهر الماضي بخطوبته بالساحل الشمالي في حضور عدد محدود من المقربين، بينهم هالة صدقي وهنا شيحة.

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