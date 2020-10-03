ممرضة تُستبعد من سباق الانتخابات بالشرقية

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قضت محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح والبت بصفة المرشحين بالشرقية، المتضمن عدم قبول اوراق ترشح ممرضة تدعي بهية محمد مصطفي علي، تبلع من العمر ٥١ عام، لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة منيا القمح مشتول السوق شرقية، وقضت باستبعادها من السباق الانتخابي.



وحضرت السيدة بسيطة الحال من بلدتها بالشرقية الي مقر مجلس الدولة بالدقي، لتطعن علي حكم استبعادها وعدم قبول أوراق ترشحها، ولكنها لم تحضر صورة مسودة الحكم الصادر ضدها باستبعادها حتى تتمكن من إيداع طعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، مما دعاها الاتصال بالمحامى الخاص بها ليحضر مع أول قطار قادم من الشرقية للقاهرة ليحضر صورة الحكم من مقر مجلس الدولة بالشرقية.



وجاء قرار استبعادها من كشوف المرشحين، لأن أوراقها عير مستوفاة الشروط، ولم تكملها.