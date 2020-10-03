عاجل.. السيسي يجتمع مع ممثلي شباب القضاة المتميزين

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أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع ممثلي شباب القضاة المتميزين.



وأكد الرئيس السيسي على حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف والتسهيل على المواطنين حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا".

