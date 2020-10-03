بلاغ عاجل ضد حمدين صباحي لتطاوله علي الدولة عبر شاشة قناة مكملين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار النائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا ضد حمدين صباحي لتطاوله علي الدولة عبر شاشة قناة مكملين الإرهابية.

وقال صبري ألتمس إصدار أمر بالتحقيق في البلاغ التالي نشر حمدين صباحي عبر صفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تغريده قائلًا فيها (عويس الراوي.. شهيد الكرامة ـ سلطة مصابة بضمور العقل السياسي وتضخم العضلات الأمنية تستفز بركان الغضب المكتوم لينفجر ).


وقد تم نشرها على قناة مكملين الفضائية التابعة للجماعة الإرهابية التي تستغل أي أحداث حتى تثير الفتنة علي مصر وتتطاول عليها وأن المبلغ ضده قد اتهم السلطات المصرية بأنها مصابة بضمور العقل السياسي وأنها ذوي عضلات أمنية تبطش بها ما تشاء وتستقوي على الضعيف وتستخدم قوتها في البطش والتعذيب متهم السلطات المصرية بأنها تستفز بركان الغضب المكتوم لينفجر في وجه النظام والسلطة, مما يعد ما سطره المبلغ ضده يشكل َأركان جريمة التطاول على الدولة وعلى النظام الحكام مستغلًا في ذلك القناة المشبوهة الإرهابية التي تبث مثل هذه السموم،

 وطلب صبري التحقيق في الواقعة وإحالة حمدين صباحي للمحاكمة الجنائية العاجلة في حالة ثبوت الواقعة.

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