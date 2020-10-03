تعرف على موعد طرح أغنية"خليني أشوفك تاني" لرامي صبري

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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كشف الفنان رامي صبري، عن موعد طرح أغنيته الجديدة"خليني أشوفك تاني" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك يوم 8 من شهر أكتوبر الحالي.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع أسامه الهادي.
وانتشرت مؤخرًا أخبار تفيد تعاقد الفنان رامي صبري، على فيلم سينمائي مع المخرج طارق العريان، وأكدت تلك الأخبار على استعداد رامي، لبدء التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونفى الفنان رامي صبري، ل"الفجر الفني" تلك الأخبار، مؤكدًا على أنها عارية تمامًا من الصحة.

في سياق أخر احتفل الفنان رامي صبري، مؤخرًا بنسب مشاهدة أغنية "أهد الدنيا"، والتي تجاوزت 40 مليون عبر"يوتيوب" وحققت نجاحًا كبيرًا.

و طرح رامي صبري، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان خطيرة، ولاقت أصداء إيجابية بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

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