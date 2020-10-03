"أنت نور حياتي".. رانيا فريد شوقي توجه رسالة رومانسية لزوجها

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غازلت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت رانيا بالصورة برفقة زوجها ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتبت : "انت الإن هنا تشرق كالشمس ، انت النور في ظلامي حتي مع كل النجوم في الكون .. انت اشعة الشمس في يوم عاصف ، أنت قطرة الفرح ونور حياتي".



والجدير ذكره أن رانيا تعاقدت علي مسلسل "ضربة معلم" ، والمسلسل من نوعية المسلسلات الطويلة فهو 45 حلقة وكان انتهى مؤلف العمل من كتابة 25 حلقة.



مسلسل “ضربة معلم يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولي، محمد عز، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، ومي سليم، وعدد كبير من الفنانين.