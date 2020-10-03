حميد الشاعري يحتفل مع فريق العمل ألبومه الجديد "أنا بابا"



وكان آخر ألبومات حميد الشاعرى بعنوان "روح السمارة"، والذى طرحه عام 2006، وطرح حميد الشاعرى مؤخرًا أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.





احتفل الفنان حميد الشاعري بألبومه الجديد "أنا بابا"، مع فريق عمل الألبوم، مساء أمس الجمعة، وذلك في حضور عزيز الشافعي وتامر حسين ومحمد البوغة وآخرين.يضم الألبوم 10 أغنيات تعاون فيه الشاعري مع عدد كبير من الشعراء والملحنين بينهم تامر حسين وعنتر هلال وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وتوما.