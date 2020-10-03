فوز غزل المحلة وتعثر فاركو وتعادل المنصورة بالقسم الثاني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
رأفت أمين ومصطفى الجندي
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أسفرت نتائج الجوله الـ 20 للمجموعة الثالثة (بحري) من مسابقة دوري القسم الثاني، عن فوز ثمين لغزل المحلة، على حساب، فرق بلدية المحلة، بثلاثية نظيفة.

أحرز أهداف الفوز للغزل، محمد فتح الله كماتشو، في الدقيقة 21 من الشوط الأول، بضربة رأس من ركنية، وأضاف يحيى حامد الهدف الثاني، في الدقيقة الأول من الوقت الضائع من الشوط الثاني وعزز أشرف السيدبالهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت الضائع.

وسقط فاركو في فخ التعادل السلبي، مع فريق الرجاء، وفاز الأوليمبي على مالية كفر الزيات، بهدف دون رد سجله، مروان شاهين، في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وحسم التعادل الإيجابي، موقعة المنصورة ودمنهور، بهدف لكل منهما، في لقاء شهد تقدم لدمنهور ، بالشوط الثاني، عن طريق اللاعب أحمد العوضى وتعادل محروس بومبه للمنصورة من ضربة جزاء.

وحقق فريق الحمام الفوز على فريق بيلا بهدف نظيف سجله محمد يحيى في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

تعادل فريق أبو قير مع فريق دكرنس بدون أهداف وقام الحكم محمود وفا بطرد لاعب دكرنس أحمد الشحات في الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- غزل المحلة 41 نقطة
2- فاركو 39 نقطة
3- دمنهور 34 نقطة
4- المنصورة 32 نقطة
5- دكرنس 31 نقطة
6- أبو قير 30 نقطة
7- الرجاء 28 نقطة
8- الأوليمبي 26 نقطة
9- الحمام 26 نقطة
10- البلدية 25 نقطة
11- المالية 8 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

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