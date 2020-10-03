حصاد البورصة ..144 مليار جنيه حصاد البورصة المصرية خلال الربع الثالث من 2020

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:55 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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سجلت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الربع الحالي نحو144  مليار،  في حين بلغت كمية التداول نحو 28.361 مليون ورقة منفذة على 2.5 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 170 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 20.474مليون ورقة منفذة على1.9 ألف عملية خلال الربع الماضي 


وقد استحوذت الأسهم على 43.58 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.41 % .

ؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثالث من العام المالي ارتفاعات جماعية وسط تحقيق زيادة في قيمة السوقية للاسهم بنحو 28 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 618.7 مليار جنيه.

 

وارتفعت المؤشر الرئيسي للسوق المصري بنسبة 2.09% ليصل إلى مستويات 16989 نقطة خلال الربع الثالث من 2020، وصعد أيضا المؤشر " egx70  متساوي الأوزان " بنسبة 38.04% ليصل إلى مستويات 2003.37 نقطة، وزاد المؤشر " egx100"   متساوي الأوزان بنسبة 28.9% ليغلق تعاملات الربع الثالث عند مستوى 2896.15 نقطة.

 

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