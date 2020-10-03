بضحكة عفوية.. عاصي الحلاني لجمهوره :"اضحك خلي الدنيا تضحكلك"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل المطرب عاصي الحلاني جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عاصي بالصورة بضحكة عفوية ، ووجه رسالة لمحبيه وكتب : اضحك خلي الدنيا تضحكلك.. اليوم العالمي للإبتسامة.

وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة منها :" الله يديم الضحكة.. حبيبي إن شالله الضحكة ما تفارق وجهك أبداً".


والجدير ذكره أن عاصي الحلاني، انتهي من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.

أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.

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