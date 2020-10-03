إيبار يهزم بلد الوليد في الدوري الإسباني

حقق إيبار فوزًا غاليًا على حساب مضيفه بلد الوليد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي معت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





ورفع إيبار رصيده إلى أربع نقاط محتلا المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.





وافتتح ايستسبان بورجوس التسجيل لإيبار من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ثم أدرك طوني فيلا سواريز التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 37 .





وأهدر سيرجيو جوارديولا نافارو فرصة التسجيل لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة 48.





وتلقى إيبار صدمة عندما طرد لاعبه بابا كولي ديوب في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن الفريق تمسك بالفوز وحسم المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة بهدف أحرزه كيفن رودريجيز.



