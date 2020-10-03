الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة بعد الرحيل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أصبح حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قريبا من الإنضمام لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب موقفه من التجنيد.

وجهة حسين السيد المقبلة

وكان الأهلي قد اعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى وشارك فى ثلاثة مباريات قبل أن يفسخ اللاعب تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا.

من جانبه تحدث حسين السيد في تصريحات تلفزيونية عن أنباء توقيعه لبيراميدز، معلقا:"لم أوقع لبيراميدز هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، رفضت عرضاً من الزمالك في وقت سابق رغم أنه كان عرضاً مغرياً"
 
وأكد حسين السيد أن عقده مع الأهلي ممتد لمدة موسمين معلناً انتظامه في تدريبات الأهلي خلال الفترة المقبلة مشدداً أنه ينتظر تحديد مستقبله.

 

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