حظر وضع الملصقات على الحوائط.. الجيزة تضع ضوابط الدعاية الانتخابية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية وجميع المديريات تقف على مسافه واحدة مع جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، مشيراً ان جميع المرشحين متساوون فى الحقوق والحريات اثناء فترة الدعاية الانتخابية وعملية الانتخاب.





تصريحات المحافظ جاءت خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، والذى شدد خلاله على جميع الاحياء والمراكز والمدن والمديريات برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب مؤكدا بان اى موظف سوف يثبت اظهار انتماءه الى أي مرشح سوف يتم اتخاذ الاجراء الإداري والقانوني حياله.





ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتطبيق حازم للضوابط الموضوعة للدعايات الانتخابية للمرشحين لافتاً الى أن مراعاة واحترام المظهر العام للطرق والشوارع خط أحمر لا يجوز تخطيه، مشدداً على عدم جواز وضع ملصقات دعائية للمرشحين على الحوائط وأعمدة الإنارة وعدم استخدام الجزر الوسطى للدعاية الانتخابية وكذلك عدم حفر الطبقة الاسفلتية أثناء تثبيت الأعمدة الخشبية للافتات الانتخابية، مشيراً إلى أنه تم وضع رسوم لتعليق الدعاية الانتخابية وتبلغ 20 ألف جنيه مع مصادرتها وإزالتها لمن يخالف القواعد.





وخلال المجلس التنفيذي وجه راشد بتوفير سيارات إسعاف بالمراكز التكنولوجية والمدارس المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتوفير الرعاية الطبية اللازمة عند الحاجة اليها حرصاً على سلامة المواطنين.



