حظر وضع الملصقات على الحوائط.. الجيزة تضع ضوابط الدعاية الانتخابية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية وجميع المديريات تقف على مسافه واحدة مع جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، مشيراً ان جميع المرشحين متساوون فى الحقوق والحريات اثناء فترة الدعاية الانتخابية وعملية الانتخاب.

تصريحات المحافظ جاءت خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، والذى شدد خلاله على جميع الاحياء والمراكز والمدن والمديريات برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب مؤكدا بان اى موظف سوف يثبت اظهار انتماءه الى أي مرشح سوف يتم اتخاذ الاجراء الإداري والقانوني حياله.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتطبيق حازم للضوابط الموضوعة للدعايات الانتخابية للمرشحين لافتاً الى أن مراعاة واحترام المظهر العام للطرق والشوارع خط أحمر لا يجوز تخطيه، مشدداً على عدم جواز وضع ملصقات دعائية للمرشحين على الحوائط وأعمدة الإنارة وعدم استخدام الجزر الوسطى للدعاية الانتخابية وكذلك عدم حفر الطبقة الاسفلتية أثناء تثبيت الأعمدة الخشبية للافتات الانتخابية،  مشيراً إلى أنه تم وضع رسوم لتعليق الدعاية الانتخابية وتبلغ 20 ألف جنيه مع مصادرتها وإزالتها لمن يخالف القواعد.

وخلال المجلس التنفيذي وجه راشد بتوفير سيارات إسعاف بالمراكز التكنولوجية والمدارس المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتوفير الرعاية الطبية اللازمة عند الحاجة اليها حرصاً على سلامة المواطنين.

وكلف المحافظ مديرية الشئون الصحية بتشكيل لجان للمرور الدوري على المستشفيات بالنوبتجيات المسائية لضمان استمرار العمل والتزام الأطقم الطبية.

أخبار تهمك

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 14 ساعة

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة بعد الرحيل

منذ 13 دقيقة

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ 43 دقيقة

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ببطاقة الرقم القومي.. تفاصيل تطبيق قرار مجانية تذاكر المترو والقطارات لكبار السن

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ يوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موكوينا يعتدز عن شغل منصب المدرب العام في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

04:30 م

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

02:30 م

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟