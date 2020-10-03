شروط ركوب مواصلات هيئة النقل العام لمن فوق الـ60 و 70 عاما.. تعرف عليها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزو الـ70 عاماً جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان، كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزو الـ60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة التقل العام بنصف تذكرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءت سوي أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومي وأن تكون هذة البطاقة سارية حتي يتم تطبيق هذا الإعفاء عليه.

وكما أكد، أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانًا بالجميل لهذة الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.

بناءً على تعليمات الرئيس.. محافظة القاهرة تضع خطة لتطوير منطقة مسطرد

أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن وضع خطة لتطوير منطقة "مسطرد"، والمنطقة المحيطة. 

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه في الفترة الماضية تم رفع كفاءة الشوارع المحيطة منها (شارع شركات البترول) المؤدي إلى مصنع "التكسير الهيدروجيني" بمسطرد وميدان رنين. 

يذكر، أنه تم إزالة بعض المناطق العشوائية هناك، مثل منطقة (عرب الحصن القديم)، كما تم التصديق من رئيس الجمهورية، على أن تتكفل شركات البترول بتكاليف التطوير لتلك المنطقة كمساهمات مجتمعية للنهوض بها ورفع كفاءة منطقة مسطرد بشكل عام. 

ويأتي ذلك، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوجيهات اللواء محافظ القاهرة ومتابعة من إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ورئيس حي المطرية.

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