هكذا روجت لطيفة لأغنيتها "أحلي حاجة فيا"









وظهرت لطيفة بالصور بإطلالة ناعمة وكلاسيكية مرتدية بدلة فورمال باللون الذهبي.







وروجت لأغنيتها "أحلي حاجة فيا" ، وشاركت جمهورها بعض من كلماتها وكتبت : حبك انت خلاني أنا بقيت حد تاني.. مفيش حاجة ناقصاني وأنا قدام عينك.







والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت مؤخراً أغنيها: "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.

شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.