التموين تطرح ماقصة لشراء 40 ألف طن زيت طعام

كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرحها مناقصة عالمية تستهدف من خلالها شراء كميات تصل إلى 40 ألف طن من زيت الصويا وزيت دوار الشمس، لتأمين احتياجات البلاد من زيوت الطعام.

وأوضحت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الكميات التى تطلب شرائها لا تقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس على أن يكون تاريخ التسليم في الفترة بين 25 نوفمبر الثاني و15 ديسمبر.

وأضافت "الهيئة" أن السداد سيكون باستخدام تسهيل ائتماني لمدة 180 يوما.

وكانت الهيئة أعلنت اليوم أنها قامت بالتعاقد على كمية ٤٧٥٠٠ طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من ٧ شركات محلية، وذلك لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ نوفمبر٢٠٢٠.