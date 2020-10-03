بناءً على تعليمات الرئيس.. محافظة القاهرة تضع خطة لتطوير منطقة مسطرد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن وضع خطة لتطوير منطقة "مسطرد"، والمنطقة المحيطة.


وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه في الفترة الماضية تم رفع كفاءة الشوارع المحيطة منها (شارع شركات البترول) المؤدي إلى مصنع "التكسير الهيدروجيني" بمسطرد وميدان رنين.


يذكر، أنه تم إزالة بعض المناطق العشوائية هناك، مثل منطقة (عرب الحصن القديم)، كما تم التصديق من رئيس الجمهورية، على أن تتكفل شركات البترول بتكاليف التطوير لتلك المنطقة كمساهمات مجتمعية للنهوض بها ورفع كفاءة منطقة مسطرد بشكل عام.


يأتي ذلك، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوجيهات اللواء محافظ القاهرة ومتابعة من إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ورئيس حي المطرية.

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