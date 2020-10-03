الوطنية للانتخابات تقيم ٣٦ طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الهيئة الوطنية للانتخابات ٣٦ طعن بشأن انتخابات مجلس النواب
علي الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ضد الهيئة.

وتضمنت الطعون الطعن علي أحكام صادرة لصالح مرشحين كانت الهيئة استبعدتهم، والمحكمة أعادتهم مرة آخري لسباق الانتخابات.

وشملت أسماء المطعون ضدهم المرشحين للانتخابات وهم، محمود عطية حامد، محمد إبراهيم، مجدي فؤاد، أحمد الضبع، أحمد محمد نور، أحمد خليفة، صالح عمر، وليد أحمد السنوسي، أيمن علي، محمد يونس، عاصم عمار، علاء الدين حسن، محمد عبد الوهاب، محمد سمير، محمد يوسف، محمد محمد حلمى، محمود إبراهيم، ممدوح عبد السميع، صلاح مسعود، محمد هاني، عماد فؤاد، محمد نور، عبد السلام عريف، رضا مصطفي، عبد الصادق محمد، محمد محمود محمد، مجدي محمد السقا، عمرو حنفي شعراوى، أشرف حامد سامي، حمدي إبراهيم إسماعيل، جمال الدين حامد، خالد عبد المولى، محمد عبد الله عبد السلام، شاهين شاكر، ياسر فتحي عبد العليم، ريهام عبد الفتاح علي، شاهين شاكر عثمان.

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