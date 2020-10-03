أحمد كرارة ضيف هنا الزاهد في برنامجها الشهير "هزر فزر"

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يحل الفنان أحمد كرارة اليوم ضيف هنا الزاهد في برنامجها الشهير " هزر فزر" .







وروج أحمد كرارة لتلك الحلقة ، حيث نشر مجموعة من الصور من كواليس الحلقة ، وذلك عبر حسابه بإنستجرام.







وعلق كرارة علي الصورة وكتب : النهاردة الساعة 11 علي قناة cbc .







يشار أن الفنان أحمد كرارة، انضم لفريق عمل مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، والذي ينتمي لـ نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القادمة استعدادًا لعرضه فى بداية الموسم الشتوى.







"في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق وصلاح عبدالله وداليا مصطفى وآيتن عامر وولاء الشريف ومحمد جمعة ونضال الشافعي ومحمد مهران وحسن شتا ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.







من ناحية أخرى، بدأ أحمد كرارة تصوير مشاهدة في مسلسل "جمال الحريم" الذى يشارك فى بطولته مع كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.





https://www.instagram.com/p/CF4KYQHs4BT/?igshid=tln9hafm07gi