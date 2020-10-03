مقاول الهرم.. قتل شابا بالرصاص وأصاب صديقه لجلوسهما على سيارته

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة مقتل شاب وإصابة آخر على يد مقاول بمنطقة الهرم، بسبب جلوسهما أعلى سيارة المتهم وتسببهما في خدشها، فأدلى الشاب المصاب بعد استقرار حالته الصحية، أنه يوم الواقعة كان ينتظر صديقه القتيل أمام عقار الخاص بالمتهم.





وأضاف الشاب المصاب في اعترافاته، أنه أثناء وصول صديقه، فوجئ بالمتهم يقترب منهم ويشتبك معهم في مشادة كلامية، نتيجة انتظاره، فيما ادعى أنهما قاما بخدش سيارته أثناء الانتظار أمام العقار، وعلى إثرها أطلق النار من سلاحه فسقط أحدهما قتيلا والآخر مصابا.





وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب، وإصابة صديقه نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على يد مسجل خطر، انتقل المقدم محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "م.ا" مسجل خطر، يمتلك عقار بذات الشارع الذى يقيم به القتيل.





وكشفت التحريات التي أجراها الرائدان عبد الباقى أمين، ومحمد سعودى، أن المتهم نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليهما، فاستدرجهما إلى مدخل العقار الذى يقيم به، وأطلق النار عليهما، فقتل أحدهما وأصيب الثانى وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة.



