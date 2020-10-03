محمد رمضان يحذف صورة تقبيله لنجيب ساويرس عقب الهجوم عليه









وحدث ذلك أثناء الحفل الذي أحياه أمس محمد رمضان بالشيخ زايد، وسط حضور جماهيري وكان من ضمن هؤلاء الجماهير رجل الأعمال نجيب ساويرس، ولكن سرعان ما حذف "رمضان" الصورة.









وشارك نجيب ساويرس تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "محمد رمضان=مايكل جاكسون.. نمبر وان".







يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان طرحه لأغنية "يا حبيبي" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديويهات الشهير "يوتيوب".

آثار الفنان محمد رمضان أمس الجدل، بسبب مشاركته صورة وهو يقبل على رأس رجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك عبر خاصية "الستوري" عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".