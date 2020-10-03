عاجل.. براءة الإعلامي محمد الغيطي من تهمه استضافة الشواذ وازدراء الأديان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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حكمت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار احمد حجاج، بإلغاء حبس الإعلامي محمد الغيطي من تهمتي استضافه الشواذ والتحريض علي الفسق وازدراء الأديان في الجنحة المستأنفة رقم ١١٩٦٢ لسنه ٢٠١٩.

وقال ميشيل حليم محامي الاعلامي محمد الغيطي، أن المحكمه بجلسة اليوم الغت حكم حبس الاعلامي سنة مع شغل والقضاء مجددا ببراءته.

وكانت وسائل الاعلام قد تداولت، في وقت سابق، خبر حبس الاعلامي محمد الغيطي في الشكوي المقدمة من المحامي سمير صبري بتهمة الترويج على الفسق والفجور وازدراء الأديان، وذلك لكون الاعلامي محمد الغيطي قد ناقش في برنامجه صح النوم المذاع علي قناه LTC قضيه الشواذ واستضاف مجموعه من الشواذ ناقش سبب دعواتهم للفجور وهل أن كان سبب ذلك مرض نفسي أم البعد عن القيم والاخلاق التي اقرتها الاديان السماويه إلا أن المحامي سمير صبري استغل احداث الحلقة واتهم الاعلامي محمد الغيطي بالتحريض علي الفسق والفجور وبجلسه ٣٠ ٩ ٢٠٢٠ حضر المحامي ميشيل حليم دفاع الغيطي وقدم للمحكمة كيديه الاتهام من قبل المحامي سمير صبري وقدم توكيل قضايا سابق من الغيطي للمحامي سمير صبري قد تم الغائه علي اثر خلافات بينهم ودفع انتفاء اركان جريمة التحريض علي الفسق بركنيها المادي والمعنوي وان المتهم قد ناقش مشكله مجتمعيه موجوده بالفعل قصد من ذلك ايجاد حالا لها وسبب انتشارها مستحدثا في مجتمعنا الشرقي الامر الذي ينفي عنه القصد الجنائي لجريمه التحريض علي الفسق والفجور كما دفع ميشيل حليم بخلو الاوراق من وجود تفريغ صادر من جهه فنيه يثبت ان الحلقه قد تضمنت عبارات للتحريض او تشجيع ذلك الفجور، فقررت المحكمه حجز القضية للحكم جلسه اليوم وحكمت بالغاء حكم محكمه أول درجة بحبس المتهم سنه حضوريا والقضاء مجددا ببراءته ورفض الدعوي المدنيه المقدمة من المحامي سمير صبري.

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