علي طريقته الخاصة.. عمر كمال يحتفل بعيد ميلاده

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
يحتفل المطرب عمر كمال بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الثالث من شهر أكتوبر ، وهو مطرب يمتلك خامة صوتية رومانسية مميزة ، وأستطاع أن يحقق نجاحاً ساحقاً وشهرة واسعة من خلال أغانية الشهيرة "بنت الجيران".



وشارك عمر كمال جمهوره بصورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق علي الصورة قائلاً:" 3 أكتوبر عيد ميلادي النهاردة.. مفيش كل سنة وانت طيب".



وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيه وتباينت العديد من التعليقات من قبل جمهوره موجهين له رسائل تهنئة أبرزها " كل سنة وانت طيب يا عالمي من نجاح لنجاح ديما ويارب تبقي سنة سعيدة وكلها نجاحات".



يشار أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "قمر 14" من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل، وشاركه في غنائها أورتيجا ، واحتل الكليب المرتبة الخامسة فى قائمة الأكثر مشاهدة على موقع"اليوتيوب".



في سياق آخرطرح المطرب عمر كمال، مؤخرًا برومو أغنيته الجديدة وهي عبارة عن ديو جديد يجمعه بالمطرب سامر أحمد والراقصة جوهرة، بعنوان "أصلى ولا صينى".



الأغنية من كلمات سامر أحمد، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى أسامة عبد الهادى.



وتقول كلمات أغنية "أصلى ولا صينى": "غمزاتك حلوه موت.. وخدودك زى التوت.. مضروب على زبادى.. تمك عسل منقوط.. على القلب عطول بيفوت يا أحلى من حياتى.. ملكتينى فى ثانيتين لخبطتينى نسيت أنا مين.. ملكتينى فى ثانيتين لخبطتينى نسيت أنا مين مصرى ولا لبنانى.. شو عملتى فيا شغلتينى شغلتى حالى وسنينى.. أسرتينى هبلتينى ومعفرته قلبى وعينى.. عقلى طار يا جامدة.. نار ليل نهار بفكر فيكى.. أنتى أصلى ولا صينى".

أخبار تهمك

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 14 ساعة

موكوينا يعتدز عن شغل منصب المدرب العام في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

ماليك إيفونا يقترب من العودة للدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن عقوبة فرجاني ساسي المنتظرة بعد واقعة أمين عمر

منذ حوالي 6 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

عاجل.. مصر توقع ضمن الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق السلام السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبين بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 19 ساعة

رد ناري من نجم الأهلي على شائعات توقيعه لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

حاول تجنبها.. 3 أشياء تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيان عاجل لطبيب ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ببطاقة الرقم القومي.. تفاصيل تطبيق قرار مجانية تذاكر المترو والقطارات لكبار السن

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

04:30 م

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

02:30 م

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟