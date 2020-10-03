علي طريقته الخاصة.. عمر كمال يحتفل بعيد ميلاده

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يحتفل المطرب عمر كمال بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الثالث من شهر أكتوبر ، وهو مطرب يمتلك خامة صوتية رومانسية مميزة ، وأستطاع أن يحقق نجاحاً ساحقاً وشهرة واسعة من خلال أغانية الشهيرة "بنت الجيران".







وشارك عمر كمال جمهوره بصورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلق علي الصورة قائلاً:" 3 أكتوبر عيد ميلادي النهاردة.. مفيش كل سنة وانت طيب".







وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيه وتباينت العديد من التعليقات من قبل جمهوره موجهين له رسائل تهنئة أبرزها " كل سنة وانت طيب يا عالمي من نجاح لنجاح ديما ويارب تبقي سنة سعيدة وكلها نجاحات".







يشار أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "قمر 14" من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل، وشاركه في غنائها أورتيجا ، واحتل الكليب المرتبة الخامسة فى قائمة الأكثر مشاهدة على موقع"اليوتيوب".







في سياق آخرطرح المطرب عمر كمال، مؤخرًا برومو أغنيته الجديدة وهي عبارة عن ديو جديد يجمعه بالمطرب سامر أحمد والراقصة جوهرة، بعنوان "أصلى ولا صينى".







الأغنية من كلمات سامر أحمد، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى أسامة عبد الهادى.







وتقول كلمات أغنية "أصلى ولا صينى": "غمزاتك حلوه موت.. وخدودك زى التوت.. مضروب على زبادى.. تمك عسل منقوط.. على القلب عطول بيفوت يا أحلى من حياتى.. ملكتينى فى ثانيتين لخبطتينى نسيت أنا مين.. ملكتينى فى ثانيتين لخبطتينى نسيت أنا مين مصرى ولا لبنانى.. شو عملتى فيا شغلتينى شغلتى حالى وسنينى.. أسرتينى هبلتينى ومعفرته قلبى وعينى.. عقلى طار يا جامدة.. نار ليل نهار بفكر فيكى.. أنتى أصلى ولا صينى".

