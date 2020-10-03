دراجي يعلن اقتراب رحيل عوار عن ليون

صرح الجزائري حفيظ دراجي معلق قنوات بي إن سبورت أن الفرنسي حسام عوار نجم أولمبيك ليون الفرنسي سيرحل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد لن يتعاقد مع حسام عوار في الصيف الحالي بينما أكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان صعوبة التعاقد مع النجم الفرنسي.





وقال دراجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" حسام عوار سيرحل عن ليون بعد ساعات لكنه لم يعد يعرف وجهته بعد دخول باريس سان جيرمان وريال مدريد على الخط من أجل خطفه من آرسنال".





واختتم دراجي حديثه قائلاً:"الرئيس جون ميشال أولاس رئيس ليون يرغب في الحصول على أكثر من 50 مليون يورو وسيتنازل عنه لمن يدفع أكثر لكن لايزال آرسنال هو الأقرب".



