منذ قليل.. أول طائرة من باريس تصل لمرسى علم على متنها 97 سائحًا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم السبت، وصول أول رحلة طيران قادمة من العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينة مرسى علم، وذلك بعد توقف نحو 7 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن الطائرة تقل 97 سائحاً فرنسياً.

أشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه كلف اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم باستقبال السياح، موجهاً بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطار مرسى علم الدولي، لافتاً إلى أن جميع السياح خضعوا لهذه الإجراءات وسط إشادة كبيرة من جانب السائحين بدقة الإجراءات فى مطار مرسى علم، حيث وصفوها بالاجراءات العالمية، ووجهوا دعوة لمختلف شعوب العالم لزيارة مصر.

أوضح المحافظ أنه تابع كافة الإجراءات الاحترازية التي خضع لها السياح، ولم يكتف بذلك حيث كلف رئيس مدينة مرسى علم بمتابعة نقل السياح إلى فنادق الإقامة، وأيضاً الإجراءات الوقائية التي خضعوا لها عند دخولهم الفنادق، مشيراً إلى أن الإجراءات الوقائية بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين عالمية وذلك بشهادة السياح وأيضاً العديد من لجان التفتيش الدولية.

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