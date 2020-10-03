تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن عقوبة النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، المنتظرة بعد انفعاله على الحكم أمين عمر خلال مباراة المصرى وخروجه عن النص.

عقوبة فرجاني ساسي 

كشفت مصدر داخل الجبلاية أن واقعة ساسى كانت واضحة للجميع خلال مباراة المصرى، وهو ما أظهرته كاميرات التلفاز وسيتم الأخذ بها وتقديمها للجنة الانضباط باتحاد الكرة بجانب تقرير الحكم.

وأوضحت المصدر أن اللائحة تنص على الإيقاف 4 مباريات فى حالة الدفع باليد للحكم أو أحد مساعديه إلى جانب غرامة 10 آلاف جنيه .

من جانبه قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة واقعة طرد فرجانى ساسى لاعب الزمالك فى مباراة المصرى إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة بعد انفعال اللاعب على الحكم أمين عمر وانتظار تقرير حكم المباراة لاحالته للانضباط.

الجدير بالذكر أن فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، تعرض للطرد فى مباراة المصرى، فى الدقيقة 37 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما فى ستاد برج العرب.

وتغلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على المصري بهدف نظيف، أحرزه محمود علاء، ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدوري المصري.

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