أزهري: العبادة ابتلاء.. وأفضلها في انتظار الفرج (فيديو)

قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن العبادة ابتلاء واختبار لمعرفة الصادق من الكاذب، مؤكدًا أن أفضل العبادات هي انتظار الفرج.





وأضاف "المالكي" في لقائه مع الإعلامية دعاء عامر ببرنامج "بيت دعاء" المذاع على فضائية "تن": "لقد خلق الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الحياة إلا للعبادة، وهي في حد ذاتها ابتلاء، حتى يعلم الصادق من الكاذب".





وتابع "أن أفضل ما في العبادة هو انتظار الفرج، دون أن يتسرب اليأس إلى قلب المؤمن، والدليل أن سير الصحابة والصالحين وحياتهم مليئة بالابتلاءات".





واستطرد أحد علماء الأزهر "إذا كان للإنسان في دينه صلابة، زاد الله ابتلائه، ودائمًا ما نجد أن الأنبياء أكثر ابتلاءً ثم الأمثل ثم الأمثل وهكذا، ودائما في وقت الابتلاءات تستغيث وتلجأ إلى ذكر الله أكثر".





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأمن المحور الأساسي لأداء الطاعة، ويستقيم عليه العمل والإنتاج، مستشهدا بقول الله تعالى في سورة قريش "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ".





وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"،: "العبادة والطعام والأمن اجتمعوا ف سورة واحدة وهى قريش، فالله يكلم عباده ويقول فليعبدوا رب هذا البيت، هنا العبادة، الذى أطعمهم من جوع، فيأتى دور الطعام، وآمنهم من خوف وهذا دور الأمن لحدوث العبادة والعمل، وهنا يوجد ارتباط وثيق بينهم".



