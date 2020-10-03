نشرة حوادث "الفجر".. عاجل من المحكمة بشأن دعوى الطيار الموقوف لمطالبة "رمضان" بـ25 مليون جنيه



ألقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على أحد الأشخاص وبحوزته 1800 قرص مخدر بقصد الإتجار.





تحويلات مرورية لمدة ثلاثة أشهر بمناسبة استكمال أعمال إنشاء كوبري طريق الواحات ألقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على أحد الأشخاص وبحوزته 1800 قرص مخدر بقصد الإتجار.





تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك بمناسبة تنفيذ أعمال إستكمال إنشاء الكوبرى العلوى الكائن أعلى تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى والذى يستلزم غلق كلى لطريق الواحات تحديدًا عند تقاطعه مع الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام بإتجاه (مدينة السادس من أكتوبر - الواحات) وذلك لمدة ثلاثة أشهر وحتى يوم السبت الموافق 212021.



عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، "ع.أ" رئيس حي دار السلام سابقًا بغرامة تعادل ١٠ أمثال الأجر الوظيفي، وأحالت "و.إ" باحث قانوني بحي دار السلام سابقًا وحاليًا بالمقطم للمعاش، في اتهامهما بتقاضي مبلغ ١٠ آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص.



قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 12 نوفمبر المقبل.







شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.